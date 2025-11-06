Путин поручил объединить спорт, медицину и образование для контроля развития детей

«Для более точного определения такого результата и дальнейшего сопровождения процесса занятий детей физической культурой и спортом предлагается синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах», — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что правительство должно обеспечить решение этой задачи. Речь шла о том, чтобы объединить усилия различных ведомств и местных органов власти для точного мониторинга физического и общего развития детей через занятия спортом. Задача была озвучена на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Ранее Путин сообщил, что международное спортивное сообщество приняло взвешенное и справедливое решение, восстановив права Паралимпийского комитета России. Глава государства выразил благодарность партнёрам, которые поддержали этот шаг.
Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.