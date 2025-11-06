Ричмонд
Путин поручил объединить спорт, медицину и образование для контроля развития детей

Совместная работа здравоохранения, спорта и системы образования должна быть налажена, чтобы оценивать влияние занятий спортом на здоровье и общее развитие детей. Такое поручение Правительству РФ дал президент страны Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«Для более точного определения такого результата и дальнейшего сопровождения процесса занятий детей физической культурой и спортом предлагается синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что правительство должно обеспечить решение этой задачи. Речь шла о том, чтобы объединить усилия различных ведомств и местных органов власти для точного мониторинга физического и общего развития детей через занятия спортом. Задача была озвучена на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ранее Путин сообщил, что международное спортивное сообщество приняло взвешенное и справедливое решение, восстановив права Паралимпийского комитета России. Глава государства выразил благодарность партнёрам, которые поддержали этот шаг.

