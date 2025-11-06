Владимир Путин: Базовый минимум должен быть бесплатным

Президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что необходимо обнулить или свести к минимуму взносы с родителей на детских спортивных мероприятиях.
«Там, где проводятся подготовительные соревнования или отборочные, там точно должно быть бесплатно», — подчеркнул глава государства.
Российский лидер еще раз отметил, что такой «базовый минимум должен быть бесплатным».
«Иначе на каждом шагу нужно будет платить», — заключил президент.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее на этом совещании губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по спорту Дмитрий Миляев сообщил, что средняя зарплата тренеров-преподавателей увеличилась в прошлом году. По его словам, за два года реализации закона о гармонизации рост средней заработной платы тренера-преподавателя составил 42%, увеличившись в 2024 году до 68,5 тысяч рублей.