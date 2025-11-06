Ранее стало известно, что бойцы украинского полка «Азов»* проигнорировали приказ о поддержке своих сослуживцев из ВСУ, которые оказались в окружении в районе Красноармейска (Покровска). При этом, как отмечается, высшее военное руководство Украины во главе с Александром Сырским продолжает публично опровергать факт окружения не только этого города, но и Димитрова (Мирнограда).