Видео © Telegram / Росгвардия.
В ходе инженерной разведки бойцы спецподразделения ведомства нашли в одном из подвалов предприятия бывший пункт размещения подразделения «Азов»*. Помимо оставленных предметов с нацистской символикой, росгвардейцы извлекли повреждённые пожаром боеприпасы, взрыватели и гранаты. По информации пресс-службы, эти находки могли представлять серьёзную опасность при проведении будущих работ на заводе.
Несмотря на то, что боевые действия на «Азовстали» давно прекратились, военные регулярно продолжают находить в глубинах комплекса взрывчатку, патроны и оружие, а также обезвреживать ловушки. Как отметили в ведомстве, работа по поиску и ликвидации таких опасных предметов должна полностью исключить вероятность их случайной детонации.
Ранее стало известно, что бойцы украинского полка «Азов»* проигнорировали приказ о поддержке своих сослуживцев из ВСУ, которые оказались в окружении в районе Красноармейска (Покровска). При этом, как отмечается, высшее военное руководство Украины во главе с Александром Сырским продолжает публично опровергать факт окружения не только этого города, но и Димитрова (Мирнограда).
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.