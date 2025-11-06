Трамп назвал великим событием отставку Пелоси после 40 лет в Конгрессе

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что не будет участвовать в предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, где представляла Демократическую партию с 1987 года. После завершения срока она планирует сосредоточиться на общественной деятельности и поддержке молодых кандидатов от партии.