Трамп назвал великим событием отставку Пелоси после 40 лет в Конгрессе

Лидер США Дональд Трамп назвал заявление экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси об уходе в отставку после окончания своего срока в 2027 году великим событием, передает Fox News.
«Отставка Нэнси Пелоси — это великое событие для Америки», — заявил глава Белого дома.
Дональд Трамп также назвал экс-спикера Палаты представителей «сосредоточенной только на плохих вещах» для США.
Срок полномочий Нэнси Пелоси заканчивается в 2027 году. На тот момент она проработает в Конгрессе США в течение 40 лет.
Ранее Нэнси Пелоси заявила, что не будет участвовать в предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, где представляла Демократическую партию с 1987 года. После завершения срока она планирует сосредоточиться на общественной деятельности и поддержке молодых кандидатов от партии.