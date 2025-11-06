Ричмонд
Трамп назвал великим событием отставку Пелоси после 40 лет в Конгрессе

Дональд Трамп заявил, что Нэнси Пелоси «сосредоточена только на плохих вещах» для США.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп назвал заявление экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси об уходе в отставку после окончания своего срока в 2027 году великим событием, передает Fox News.

«Отставка Нэнси Пелоси — это великое событие для Америки», — заявил глава Белого дома.

Дональд Трамп также назвал экс-спикера Палаты представителей «сосредоточенной только на плохих вещах» для США.

Срок полномочий Нэнси Пелоси заканчивается в 2027 году. На тот момент она проработает в Конгрессе США в течение 40 лет.

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что не будет участвовать в предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, где представляла Демократическую партию с 1987 года. После завершения срока она планирует сосредоточиться на общественной деятельности и поддержке молодых кандидатов от партии.

