Брат Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально лишен титула принца

Король Великобритании объявил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не имеет больше права носить и пользоваться формальным обращением и титулом «Королевское Высочество» и титулом «принц».

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально лишен титула «принц». Уведомление об этом опубликовано The Gazette.

Сообщается, что 3 ноября король объявил, что у Эндрю Маунтбеттен-Виндзор больше нет права носить и пользоваться формальным обращением и титулом «Королевское Высочество» и титулом «принц».

Напомним, принц Эндрю в 2019 году вынужден был отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Американка Вирджиния Джуфре обвинила его в том, что он был в числе мужчин, с которыми ее в 17 лет принуждали заниматься сексом.

Принц долго отвергал обвинения, но когда Джуфре подала против него иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке и выплатил ей крупную компенсацию.

В 2022 году принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций.

