Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: США ищут юридическое обоснование для ударов по целям в Венесуэле

Администрация США хочет найти юридическое обоснование для нанесения ударов по наземным целям в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа ищет отдельное юридическое обоснование для нанесения ударов по наземным целям на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Руководство США находится в поиске юридического заключения от Министерства юстиции страны, которые позволило бы оправдать удары по Венесуэле без запроса разрешения со стороны Конгресса.

Как уточняет источник, действующее в настоящий момент разрешение распространяется только на удары по подозреваемым в перевозке наркотиков судам, исключая цели на суше.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении The Wall Street Journal, что у Дональда Трампа пока нет четкой позиции по силовому решению вопроса, связанного с Венесуэлой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше