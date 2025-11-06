CNN: США ищут юридическое обоснование для ударов по целям в Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа ищет отдельное юридическое обоснование для нанесения ударов по наземным целям на территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Руководство США находится в поиске юридического заключения от Министерства юстиции страны, которые позволило бы оправдать удары по Венесуэле без запроса разрешения со стороны Конгресса.
Как уточняет источник, действующее в настоящий момент разрешение распространяется только на удары по подозреваемым в перевозке наркотиков судам, исключая цели на суше.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении The Wall Street Journal, что у Дональда Трампа пока нет четкой позиции по силовому решению вопроса, связанного с Венесуэлой.