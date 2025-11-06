Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Соглашение РФ и Литвы о взаимной защите капиталовложений прекращено

В МИД РФ сделали заявление относительно договора Москвы и Вильнюса о капиталовложении.

Источник: Комсомольская правда

Соглашение между Россией и Литвой о совместной защите капиталовложений прекращено. Об этом сообщили в МИД России.

Напомним, этот договор сотрудничества между государствами вступил в силу в 2004 году. Об этом есть информация на официальном сайте МИД РФ. Также там есть отметка, что он прекращает свое действие 15 октября 2025 года. В четверг, 6 ноября, Министерство иностранных дел России уведомило, что действие соответствующего соглашения прекращено.

Нужно отметить, что сейчас Литва и остальные страны ЕС нацелились на суверенные замороженные российские активы. Они хотят их изъять, чтобы потратить на нужды преступного киевского режима.