МИД: Соглашение РФ и Литвы о взаимной защите капиталовложений прекращено

Напомним, этот договор сотрудничества между государствами вступил в силу в 2004 году. Об этом есть информация на официальном сайте МИД РФ. Также там есть отметка, что он прекращает свое действие 15 октября 2025 года. В четверг, 6 ноября, Министерство иностранных дел России уведомило, что действие соответствующего соглашения прекращено.