Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь и Россия обсудили совместный потенциал для продвижения интересов в Субсахарской Африке

Сообщается, что российская делегация прибыла в Минск для участия в межмидовских консультациях по тематике Субсахарской Африки.

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета принял делегацию Министерства иностранных дел России во главе с директором Департамента государств Африки (Южнее Сахары) Анатолием Башкиным, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.

Сообщается, что российская делегация прибыла в Минск для участия в межмидовских консультациях по тематике Субсахарской Африки.

Стороны высоко оценили степень взаимодействия по тематическим направлениям сотрудничества и отметили необходимость дальнейшего расширения участия в профильных мероприятиях. Особый акцент был сделан на продолжении тесной координации между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России в целях использования совместного потенциала для продвижения экономических и гуманитарных интересов в странах Субсахарской Африки. -0-

Фото МИД.