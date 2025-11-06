Беларусь и Россия обсудили совместный потенциал для продвижения интересов в Субсахарской Африке

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета принял делегацию Министерства иностранных дел России во главе с директором Департамента государств Африки (Южнее Сахары) Анатолием Башкиным, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского МИД.
Сообщается, что российская делегация прибыла в Минск для участия в межмидовских консультациях по тематике Субсахарской Африки.
Стороны высоко оценили степень взаимодействия по тематическим направлениям сотрудничества и отметили необходимость дальнейшего расширения участия в профильных мероприятиях. Особый акцент был сделан на продолжении тесной координации между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России в целях использования совместного потенциала для продвижения экономических и гуманитарных интересов в странах Субсахарской Африки. -0-
Фото МИД.