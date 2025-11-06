Беларусь и Россия обсудили совместный потенциал для продвижения интересов в Субсахарской Африке

Стороны высоко оценили степень взаимодействия по тематическим направлениям сотрудничества и отметили необходимость дальнейшего расширения участия в профильных мероприятиях. Особый акцент был сделан на продолжении тесной координации между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и России в целях использования совместного потенциала для продвижения экономических и гуманитарных интересов в странах Субсахарской Африки. -0-