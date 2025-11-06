«Сигнал надежды». В Раде отреагировали на приглашение Лукашенко приезжать украинцам в Беларусь

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем телеграм-канале заявил, что приглашение Президента Беларуси Александра Лукашенко приезжать в страну, адресованное украинцам, является «сигналом надежды».
Лукашенко приглашает украинцев приезжать в Беларусь.
«Хочу искренне выразить слова благодарности Александру Григорьевичу за поддержку наших граждан. Такие его слова — это не просто жест, это настоящий сигнал надежды. Для многих украинцев, оказавшихся сегодня в плену обстоятельств — в самой Украине или в Европе, — это станет стимулом и поддержкой», — написал он.
Политик отметил, что все больше людей уезжают из Европы в Беларусь и Россию, поскольку «считают это безопасным». «Во-первых, там не выдадут. Во-вторых, просто безопаснее — и в бытовом смысле, и в человеческом», — пояснил он, обратив также внимание на такие факторы, как адаптация, ценовая доступность, высокий уровень образования и медицины и возможность жить в традиционной духовной среде.
6 ноября Александр Лукашенко в Мозыре на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять заявил о готовности дополнительно принимать в стране мигрантов из Украины. «Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения», — пригласил глава государства.
Он указал на то, что многие приехавшие из Украины переселенцы уже работают в том числе в Гомельской области. «Мы готовы их принимать. Для нас украинцы — это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке», — сказал Александр Лукашенко. -0-