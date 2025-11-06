В Самаре президент Владимир Путин посетил ФОК «Орбита»

В Самарской области по инициативе губернатора реализуют программу «Мастер спорта», которая также включает в себя развитие спортивной инфраструктуры. По итогам 2025 года в регионе будет построено 100 спортивных сооружений различного типа, проведен ремонт целого ряда действующих спортобъектов. В дальнейших планах — строительство спорткомплексов для занятий массовым спортом и современных спортивных центров для подготовки атлетов высшего мастерства.