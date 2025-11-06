Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре президент Владимир Путин посетил ФОК «Орбита»

Президент России Владимир Путин 6 ноября прилетел в Самару.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин 6 ноября прилетел в Самару, где проходит международный форум «Россия — спортивная держава». Глава государства в сопровождении вице-премьера Дмитрия Чернышенко, помощника президента Алексея Дюмина, полпреда в ПФО Игоря Комарова и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева посетил ФОК «Орбита» в Самаре.

Владимир Путин пообщался с ребятами, которые занимаются фигурным катанием и баскетболом в ДЮСШОР № 1.

«Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат», — дал президент совет юным спортсменам.

В ФОКе Владимиру Путину по ВКС представили новые спортивные объекты, которые открылись в России в 2025 году.

За последние пять лет в России создано и обновлено более двух с половиной тысяч спортивных объектов.

В Самарской области по инициативе губернатора реализуют программу «Мастер спорта», которая также включает в себя развитие спортивной инфраструктуры. По итогам 2025 года в регионе будет построено 100 спортивных сооружений различного типа, проведен ремонт целого ряда действующих спортобъектов. В дальнейших планах — строительство спорткомплексов для занятий массовым спортом и современных спортивных центров для подготовки атлетов высшего мастерства.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше