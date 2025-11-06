Ричмонд
Мэр Каладзе заявил, что Грузия готова к открытому пересмотру отношений с США

Грузинские власти заявили о готовности к открытому пересмотру отношений с США. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Источник: Life.ru

«Власти Грузии готовы к открытому пересмотру отношений. Мы — независимая страна, за которую боролись наши предки, и не хотим зависеть ни от кого», — сказал он.

Он отметил, что позиции правящей партии Грузии и администрации президента США Дональда Трампа во многом совпадают, особенно в вопросе иностранного финансирования отдельных политических сил. Каладзе добавил, что ранее власти страны указывали на приток средств из-за рубежа, направленных на поддержку экстремистских организаций и внутриполитические революционные действия, однако их не воспринимали всерьёз. По словам мэра Тбилиси, после вступления Трампа на пост президента США эти вопросы были озвучены официально.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, выразив удивление отсутствием ответа на предложение о возобновлении и укреплении стратегического партнёрства между странами. По его словам, он несколько недель назад уже обращался к американскому руководству по вопросам двусторонних отношений и неоднократно выражал готовность к их перезагрузке с конкретным планом, однако ответа не получил.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

