Мэр Каладзе заявил, что Грузия готова к открытому пересмотру отношений с США

«Власти Грузии готовы к открытому пересмотру отношений. Мы — независимая страна, за которую боролись наши предки, и не хотим зависеть ни от кого», — сказал он.
Он отметил, что позиции правящей партии Грузии и администрации президента США Дональда Трампа во многом совпадают, особенно в вопросе иностранного финансирования отдельных политических сил. Каладзе добавил, что ранее власти страны указывали на приток средств из-за рубежа, направленных на поддержку экстремистских организаций и внутриполитические революционные действия, однако их не воспринимали всерьёз. По словам мэра Тбилиси, после вступления Трампа на пост президента США эти вопросы были озвучены официально.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, выразив удивление отсутствием ответа на предложение о возобновлении и укреплении стратегического партнёрства между странами. По его словам, он несколько недель назад уже обращался к американскому руководству по вопросам двусторонних отношений и неоднократно выражал готовность к их перезагрузке с конкретным планом, однако ответа не получил.
