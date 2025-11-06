Мэр Каладзе заявил, что Грузия готова к открытому пересмотру отношений с США

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, выразив удивление отсутствием ответа на предложение о возобновлении и укреплении стратегического партнёрства между странами. По его словам, он несколько недель назад уже обращался к американскому руководству по вопросам двусторонних отношений и неоднократно выражал готовность к их перезагрузке с конкретным планом, однако ответа не получил.