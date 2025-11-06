Ричмонд
В Кремле объяснили, почему Путин не провел отдельную встречу с самарским губернатором Федорищевым

Песков: Путин уже проводил встречу с Федорищевым в ходе прошлого визита в Самару.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил отсутствие в графике президента РФ Владимира Путина отдельной встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым во время посещения региона в четверг, 6 ноября.

«Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары», — отметил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос газеты «Ведомости».

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер прибыл с рабочим визитом в Самару, где первым местом его посещения стал ФОК «Орбита». Вместе с главой государства осматривали комплекс вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Алексей Дюмин, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и глава Самарской области.

Напомним, 5 сентября Владимир Путин посещал Самару, где проводил встречу с руководителем Самарской области Вячеславом Федорищевым. Тогда глава региона представил президенту ряд высокотехнологичных инвестпроектов, которые реализуются в области.

