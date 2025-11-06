Ричмонд
Путин поручил кабмину контролировать оказание оздоровительных услуг детям

Правительство РФ разработает меры по контролю за качеством оказания спортивных услуг детям. Такое поручение дал российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета по физической культуре и спорту.

Источник: Life.ru

«Я прошу правительство дать предложение, как обеспечить контроль качества и содержания спортивных услуг, оказываемых детям», — подчеркнул политик.

Президент пояснил, что многие спортивные центры в стране работают именно с несовершеннолетними, что требует особого подхода, тем более что в данном случае должна быть продумана и педагогическая составляющая.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» сообщил, что в нашей стране построено более 370 тысяч спортивных объектов, однако в скором времени их станет ещё больше.

