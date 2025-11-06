Путин поручил кабмину контролировать оказание оздоровительных услуг детям

«Я прошу правительство дать предложение, как обеспечить контроль качества и содержания спортивных услуг, оказываемых детям», — подчеркнул политик.
Президент пояснил, что многие спортивные центры в стране работают именно с несовершеннолетними, что требует особого подхода, тем более что в данном случае должна быть продумана и педагогическая составляющая.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» сообщил, что в нашей стране построено более 370 тысяч спортивных объектов, однако в скором времени их станет ещё больше.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.