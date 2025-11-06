Ричмонд
Арестованный мэр Гюмри Гукасян госпитализирован

Адвокат сообщила об ухудшении состояния Вардана Гукасяна в головно-исполнительном учреждении «Кентрон».

Источник: Аргументы и факты

Арестованного мэра Гюмри Вардана Гукасяна госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния, сообщила его адвокат Заруи Постанджян в Facebook*.

По ее словам, врачи скорой помощи увезли Гукасяна из уголовно-исполнительного учреждения «Кентрон» в медицинский центр св. Григор Лусаворич 6 ноября около 16:00.

Постанджян отметила, что по мере необходимости будет предоставлена дополнительная информация о состоянии здоровья мэра Гюмри и дальнейших действиях.

Гукасян был задержан 20 октября по обвинению в получении взяток. На следующий день суд вынес решение о его двухмесячном аресте. Мэр не признал свою вину.

* Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.