Арестованный мэр Гюмри Гукасян госпитализирован

Арестованного мэра Гюмри Вардана Гукасяна госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния, сообщила его адвокат Заруи Постанджян в Facebook*.
По ее словам, врачи скорой помощи увезли Гукасяна из уголовно-исполнительного учреждения «Кентрон» в медицинский центр св. Григор Лусаворич 6 ноября около 16:00.
Постанджян отметила, что по мере необходимости будет предоставлена дополнительная информация о состоянии здоровья мэра Гюмри и дальнейших действиях.
Гукасян был задержан 20 октября по обвинению в получении взяток. На следующий день суд вынес решение о его двухмесячном аресте. Мэр не признал свою вину.
* Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.