Участники акции в защиту Русского дома в Кишиневе: власти исполняют заграничную методичку

КИШИНЕВ, 6 ноя — Sputnik. Акция в защиту Русского дома прошла в четверг в Кишиневе, на мероприятии присутствовали гражданские активисты, депутаты от оппозиции, представители русской общины в республике.
Акция была организована Координационным советом российских соотечественников и Русской общиной Республики Молдова и прошла на ступенях Русского дома. Собравшиеся выразили категорический протест недавнему решению кабмина о денонсации молдавско-российского межправсоглашения о создании и функционировании культурных центров. Процедура фактически означает закрытие в Молдове Российского центра науки и культуры (РЦНК).
«Премьер, который окончил один из московских вузов и который 20 лет не был в этой стране, понятия не имеет, что он делает, какие у людей настроения», — заявила в ходе акции председатель Русской общины Молдовы Людмила Лащенова.
Депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что вопрос РЦНК — это вопрос исполнения методичек, которые нынешняя власть получает из-за границы.
Вопрос Российского центра науки и культуры — это не вопрос национальной безопасности, это вопрос исполнения тех методичек, которые нынешняя власть получает из-за границы. Когда людям нечего кушать, и они думают, чем отапливать дома и чем оплачивать счета, нужно создать другую повестку дня, вот и нашли проблему — Российский центр науки и культуры.
Глава Координационного совета российских соотечественников в РМ Алексей Петрович отметил, что после прошедших в стране парламентских выборов руководство республики вернулось к русофобской риторике.
«У кого-то, наверное, были иллюзии, что после выборов вся эта бесовщина прекратится, что придут в правительство новые люди, как-то изменится ситуация. (…) Одним из первых решений свежеутвержденного правительства они решили денонсировать соглашение о культурных центрах между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Вчера в повестке дня было полтора десятка вопросов и только один-единственный вызвал такую бурную реакцию в нашей стране и за ее пределами. (…) Вместо того, чтобы работал Русский дом, нам предлагают забыть русскую культуру, и это говорит о том, что у самой молдавской власти никакой культуры не осталось», — отметил Петрович.
От имени Координационного совета российских соотечественников он выразил резкий протест против преступного и деструктивного решения молдавских властей по закрытию Русского дома. Алексей Петрович также заявил, что «Русский дом в Кишиневе будет работать. Как бы власти не хотели его закрыть, как бы они не пытались сделать его работу невыносимой и невозможной, он свою работу продолжит».
Также в четверг Русский дом в Кишиневе объявил, что оспорит в суде клеветнические заявления депутата от правящей партии PAS Раду Мариана о том, что РЦНК якобы занимается «шпионской деятельностью» и не имеет отношения к культуре.
«За все предыдущие годы претензий со стороны официальных властей к деятельности центра не предъявлялось. Указанные заявления Раду Мариана намерены оспаривать в порядке, установленном действующим законодательством Республики Молдова», — говорится в заявлении РЦНК.
В документе также отмечается, что слова Мариана демонстрируют полную его неосведомленность о проводимых на этой площадке многочисленных творческих и просветительских мероприятиях, анонсы и новости о которых публикуются на официальном сайте и в социальных сетях РЦНК.