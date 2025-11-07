Участники акции в защиту Русского дома в Кишиневе: власти исполняют заграничную методичку

«У кого-то, наверное, были иллюзии, что после выборов вся эта бесовщина прекратится, что придут в правительство новые люди, как-то изменится ситуация. (…) Одним из первых решений свежеутвержденного правительства они решили денонсировать соглашение о культурных центрах между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Вчера в повестке дня было полтора десятка вопросов и только один-единственный вызвал такую бурную реакцию в нашей стране и за ее пределами. (…) Вместо того, чтобы работал Русский дом, нам предлагают забыть русскую культуру, и это говорит о том, что у самой молдавской власти никакой культуры не осталось», — отметил Петрович.