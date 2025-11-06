Россия разорвала с европейской страной важное соглашение

Отношения двух государств в последние годы остаются напряженными. На этом фоне число сделок по выходу европейских компаний из РФ сократилось в 2,7 раза за девять месяцев 2025 года, так как инвесторы столкнулись с высокими дисконтами и сложностью согласования условий, а блокировка российских активов в зарубежных депозитариях, введенная в 2022 году, остается основным препятствием для восстановления инвестиционного климата.