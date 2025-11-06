Путин поручил убрать необоснованные взносы на детских соревнованиях

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по спорту заявил о недопустимости взимания с родителей спортивных воспитанников неоправданных платежей за участие в соревнованиях.
Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что финансовая нагрузка на семьи, связанная с детским спортом, является существенной. В частности, родителям приходится оплачивать турнирные взносы. Президент поддержал его, акцентировав внимание на том, что участие в квалификационных соревнованиях должно быть бесплатным.
«Напридумывают все подряд, только бы деньги содрать. Нужно свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, со стороны российских семей на эти мероприятия», — подчеркнул глава российского государства.
Ранее российсий лидер заявил, что в России доля детей, которые регулярно занимаются спортом, превышает 93 процента.