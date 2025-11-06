Путин поручил убрать необоснованные взносы на детских соревнованиях

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что финансовая нагрузка на семьи, связанная с детским спортом, является существенной. В частности, родителям приходится оплачивать турнирные взносы. Президент поддержал его, акцентировав внимание на том, что участие в квалификационных соревнованиях должно быть бесплатным.