Путин поручил убрать необоснованные взносы на детских соревнованиях

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что расходы на детский спорт чувствительны для многих семей.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по спорту заявил о недопустимости взимания с родителей спортивных воспитанников неоправданных платежей за участие в соревнованиях.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что финансовая нагрузка на семьи, связанная с детским спортом, является существенной. В частности, родителям приходится оплачивать турнирные взносы. Президент поддержал его, акцентировав внимание на том, что участие в квалификационных соревнованиях должно быть бесплатным.

«Напридумывают все подряд, только бы деньги содрать. Нужно свести к минимуму, обнулить необоснованные взносы со стороны родителей, со стороны российских семей на эти мероприятия», — подчеркнул глава российского государства.

Ранее российсий лидер заявил, что в России доля детей, которые регулярно занимаются спортом, превышает 93 процента.