В Минске раскрыта крупная схема подстрекательства к даче взятки

Позже, в 2023 году, этот же инвестор познакомился с 68-летним индивидуальным предпринимателем и его 57-летним другом — замдиректора столичной организации. Выдав себя за должностных лиц, они убеждали мужчину, что помогут в реализации желаемого проекта и покупки одной из гостиниц в столице. Но для этого необходимо было дать взятку в размере Br3,2 млн и замаскировать ее под договор займа.