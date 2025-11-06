В Минске раскрыта крупная схема подстрекательства к даче взятки

В Минске завершено расследование уголовного дела, связанного с мошенничеством и подстрекательством к даче взяток в особо крупном размере, сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.
По данным следствия, в январе 2021 года 47-летний учредитель организации обратился к 70-летней замдиректора частного унитарного проектного предприятия. Мужчина планировал инвестировать в строительство объектов недвижимости в Минске. Под предлогом оказания помощи по выделению земельного участка и согласованию реализации инвестиционного проекта в необходимых госорганах женщина подстрекала инвестора отдать в качестве взятки $800 тыс.
Женщина при этом ссылалась на имеющиеся связи в госорганах, которые, как она заявляла, могут ускорить решение вопроса о предоставлении земли. Она также предложила заключать ложные договоры между организациями, чтобы инвестор мог частями переводить деньги, которые якобы предназначались для ее знакомых. В итоге на протяжении трех лет мужчина зачислил на счета свыше Br167 тыс.
Однако заявления женщины о влиятельных связях были обманом. В действительности она не имела знакомств с должностными лицами и хотела лишь получить деньги учредителя.
Позже, в 2023 году, этот же инвестор познакомился с 68-летним индивидуальным предпринимателем и его 57-летним другом — замдиректора столичной организации. Выдав себя за должностных лиц, они убеждали мужчину, что помогут в реализации желаемого проекта и покупки одной из гостиниц в столице. Но для этого необходимо было дать взятку в размере Br3,2 млн и замаскировать ее под договор займа.
В течение года указанные предприниматели оказывали давление на инвестора, склоняя его к переводу денег. Однако мужчина не перечислил деньги и в январе 2024 года обратился в правоохранительные органы.
Следователям удалось собрать доказательства совершения преступлений. Индивидуальный предприниматель раскаялся и помог следствию, к нему применена мера пресечения в виде залога, другие фигуранты дела заключены под стражу.
