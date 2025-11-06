Ранее сообщалось, что политика Варшавы, направленная на вовлечение ЕС и НАТО в конфликт с Россией, создаёт угрозу для самой Польши. Премьер Польши Дональд Туск регулярно делает провокационные заявления в адрес России и, по мнению Пушкова, не осознаёт, что в случае военного столкновения неизбежной жертвой станет сама Польша. Пострадают мирные населённые пункты страны, несмотря на защиту со стороны США.