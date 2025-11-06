В Париже проходит массовая акция протеста против пенсионной реформы

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая акция протеста против пенсионной реформы проходит в Париже. Как передает корреспондент агентства с места событий, сотни людей вышли на улицу, требуя полного отказа от реформы, сообщает ТАСС.
В Париже проходит масштабная акция протеста против пенсионной реформы, проведенной в 2023 году прошлым французским правительством в обход парламента. Участники, в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста, несут транспаранты и скандируют лозунги, выражая глубокое недовольство мерами, предложенными в Национальном собрании.
В частности, участники недовольны возможным отказом от индексации пенсий в проекте бюджета на 2026 год и рядом других мер. Протестующие также выступают против планов правительства удвоить размер франшизы по государственной медицинской страховке и осуждают возрастную дискриминацию на рынке труда, затрудняющую трудоустройство пожилых людей. Некоторые выражают недовольство общей бюджетной политикой властей и высоким уровнем государственного долга, который, по их мнению, станет причиной дальнейшего сокращения пособий и мер экономии в ближайшие годы. Один из плакатов, который несли участники акции, гласил: «Нет их долгу! Нет их войнам! Будем бороться за социальную справедливость!».
Глава Всеобщей конфедерации труда (CGT) — одного из крупнейших профсоюзных центров Франции — Софи Бине считает, что правительству следует облагать налогами миллиардеров, рантье и акционеров, а не лезть в карманы к пенсионерам и людям с низкими доходами.
«Согласно прогнозам, в ближайшие годы нас ждет резкое снижение покупательной способности пенсионеров, особенно пенсионеров из частного сектора, поскольку работодатели препятствуют повышению пенсий в частном секторе. Произойдет резкий спад уровня жизни пенсионеров по сравнению с работающими. Это будет означать откат на десятки лет назад на фоне всех достижений, которых удалось добиться благодаря нашей борьбе», — указала она.
Аналогичные акции проходят и в других городах Франции. По данным CGT, речь идет о 118 демонстрациях, которые собирают по несколько сотен человек и проходят в мирном ключе. -0-