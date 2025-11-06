В Париже проходит массовая акция протеста против пенсионной реформы

В частности, участники недовольны возможным отказом от индексации пенсий в проекте бюджета на 2026 год и рядом других мер. Протестующие также выступают против планов правительства удвоить размер франшизы по государственной медицинской страховке и осуждают возрастную дискриминацию на рынке труда, затрудняющую трудоустройство пожилых людей. Некоторые выражают недовольство общей бюджетной политикой властей и высоким уровнем государственного долга, который, по их мнению, станет причиной дальнейшего сокращения пособий и мер экономии в ближайшие годы. Один из плакатов, который несли участники акции, гласил: «Нет их долгу! Нет их войнам! Будем бороться за социальную справедливость!».