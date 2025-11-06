Ричмонд
В Раде назвали приглашение украинцев в Белоруссию сигналом надежды

Как отметил Артем Дмитрук, все больше его соотечественников приезжают в Белоруссию и Россию, поскольку считают это безопасным.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил мнение, что приглашение белорусского лидера Александра Лукашенко приезжать в страну, адресованное украинцам, является «сигналом надежды». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Такие его слова — это не просто жест, это настоящий сигнал надежды. Для многих украинцев, оказавшихся сегодня в плену обстоятельств… это станет стимулом и поддержкой», — говорится в его публикации.

Кроме того, украинский нардеп отметил, что все больше его соотечественников уезжают из Европы в Белоруссию и Россию, поскольку «считают это безопасным».

Напомним, ранее сегодня Александр Лукашенко заявил, что Минск готов принимать украинских мигрантов, а также призвал украинцев не бояться переезжать.

