Алиев заявил, что армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия республики приводится в соответствие со стандартами НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте президента Азербайджанской Республики.
По словам Алиева, в этом контексте азербайджанская армия тесно сотрудничает с турецкой армией. Президент республики подчеркнул, что процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжаться.
6 ноября Ильхам Алиев принял делегацию НАТО. -0-
