Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиев заявил, что армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО

По словам Алиева, в этом контексте азербайджанская армия тесно сотрудничает с турецкой армией.

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия республики приводится в соответствие со стандартами НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте президента Азербайджанской Республики.

По словам Алиева, в этом контексте азербайджанская армия тесно сотрудничает с турецкой армией. Президент республики подчеркнул, что процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжаться.

6 ноября Ильхам Алиев принял делегацию НАТО. -0-

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше