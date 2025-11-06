Новым гендиректором ЮНЕСКО избрали экс-министра туризма Египта

Генеральная конференция ЮНЕСКО избрала гендиректором организации египтянина Халеда Аль-Анани, сообщили в организации.
Голосование по кандидатуре Аль-Анани состоялось узбекском Самарканде 6 ноября. Сообщается, что его поддержали 172 голосами из 179. Аль-Анани вступит в должность 15 ноября.
Отмечается, что он смени Одрэ Азуле, которая занимала этот пост с 2017 года.
По данным организации, Аль-Анани является профессором египтологии в Хелуанском университете, он преподает там более 30 лет.
В разные годы египтолог возглавлял Национальный музей египетской цивилизации, Египетский музей в Каире, занимал пост министра по делам охраны памятников древности, министра туризма и охраны памятников древности Египта.
Аль-Анани стал 12-м гендиректором ЮНЕСКО и первым гендиректором из арабской страны.
Ранее гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российского военкора Ивана Зуева в Запорожской области и призывала расследовать обстоятельства случившегося.