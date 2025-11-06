Кравцов: До 11 млн увеличилось число школьников на президентских состязаниях

Ранее Путин заявил, что в стране построено более 370 тысяч спортивных объектов, и подчеркнул, что этот процесс будет продолжен. Он отметил, что строительство охватывает как крупные стадионы и спорткомплексы, так и повседневные площадки для занятий спортом в школах, вузах, парках и дворах, а развитие спортивной инфраструктуры будет продолжаться.