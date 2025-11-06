Ричмонд
Кравцов: До 11 млн увеличилось число школьников на президентских состязаниях

В летних президентских спортивных играх и президентских состязаниях увеличилось число школьников. За последние пять лет выросло с 8 до 11 миллионов. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Совете при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Источник: Life.ru

«С 8 до 11 млн увеличилось число школьников — участников летних президентских спортивных игр и президентских состязаний. А с 2023 года такие игры проводятся и по зимним видам спорта. В этом году в них приняло участие уже 1,3 млн школьников», — сказал он.

Министр просвещения подчеркнул, что расширение программы президентских игр на зимние виды спорта позволило вовлечь ещё больше школьников в активные занятия. По словам Кравцова, игры дают возможность детям проявлять спортивные навыки, развивать командный дух и интерес к физической культуре.

Ранее Путин заявил, что в стране построено более 370 тысяч спортивных объектов, и подчеркнул, что этот процесс будет продолжен. Он отметил, что строительство охватывает как крупные стадионы и спорткомплексы, так и повседневные площадки для занятий спортом в школах, вузах, парках и дворах, а развитие спортивной инфраструктуры будет продолжаться.

