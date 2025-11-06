WP: мир возвращается к гонке ядерных вооружений

Мир вновь балансирует на грани ядерной войны с ядерным шантажом и гонкой вооружений, пишет The Washington Post.
В публикации отмечается, что у России появились ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон», а президент США Дональд Трамп объявил о возможности возобновить ядерные испытания.
Авторы подчеркивают, что гонка ядерных вооружений, ядерный шантаж и балансирование на грани ядерной войны вернулись в масштабе, не наблюдавшемся с конца 1950-х — начала 1960-х годов.
Ранее сообщалось, что США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях.
Между тем эксперт Андрей Кошкин допустил, что Россия обладает превосходством в сфере ядерных вооружений, особенно в средствах их доставки.