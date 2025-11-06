Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: мир возвращается к гонке ядерных вооружений

Издание подчеркивает, что мир балансирует на грани ядерной войны.

Источник: Аргументы и факты

Мир вновь балансирует на грани ядерной войны с ядерным шантажом и гонкой вооружений, пишет The Washington Post.

В публикации отмечается, что у России появились ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон», а президент США Дональд Трамп объявил о возможности возобновить ядерные испытания.

Авторы подчеркивают, что гонка ядерных вооружений, ядерный шантаж и балансирование на грани ядерной войны вернулись в масштабе, не наблюдавшемся с конца 1950-х — начала 1960-х годов.

Ранее сообщалось, что США провели испытание ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях.

Между тем эксперт Андрей Кошкин допустил, что Россия обладает превосходством в сфере ядерных вооружений, особенно в средствах их доставки.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше