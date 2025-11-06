В Молдове заявили, что более тысячи аграриев страны могут обанкротиться в ближайшие месяцы

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи аграриев в Молдове могут обанкротиться уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил лидер входящей в оппозиционный блок «Победа» партии «Шанс» Алексей Лунгу, сообщает РИА Новости.
«С 1 ноября истек мораторий на выплаты по кредитам в сельском хозяйстве. Теперь банки и микрофинансовые организации снова получили право взыскивать долги — землю, технику, жилье. Более тысячи аграриев рискуют обанкротиться уже в ближайшие месяцы», — написал он в своем телеграм-канале.
Политик отметил, что особенно тяжелая ситуация сложилась в Кагуле, Кантемире, Тараклии и в Гагаузской автономии, где засуха последних лет буквально уничтожила урожай.
«Люди остались с долгами и без поддержки. У фермеров есть конкретные предложения, как остановить катастрофу: продлить мораторий до 2026 года, заморозить пени и проценты, провести реструктуризацию кредитов под госгарантии, вернуть НДС на топливо, а также обеспечить субсидии на ирригацию и страхование урожая. И это не просьба о подачках, а необходимые меры, чтобы выжить. Если меры не будут приняты, если власть отвернется от аграриев, страну ждет волна массовых банкротств и утрата сельских территорий», — заключил он.
Ранее молдавская ассоциация «Сила фермеров» обращалась к властям республики с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйства, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал от засухи. -0-