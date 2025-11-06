В Сингапуре за мошенничество в интернете будут сечь розгами

Отмечается, что для наказания после медосмотра используются, как правило, гибкие прутья, длина которых составляет от 60 до 120 см, а толщина — от 4 до 13 мм. Прутья изготавливаются из ротанга или бамбука. Уточняется, что к девочкам, женщинам и мужчинам старше 50 лет такое наказание применять не будут.