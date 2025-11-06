В Сингапуре за мошенничество в интернете будут сечь розгами

В Сингапуре для борьбы с резким ростом мошенничества в интернете преступников будут пороть розгами, сообщает издание The Washington Post. Об этом информирует ТАСС.
По данным американской газеты, парламент Сингапура внес поправки в уголовное законодательство города-государства, введя порку розгами как наказание для преступников в киберпространстве. Сообщается, что только в первой половине года зафиксированы десятки тысяч фактов подобного мошенничества, при этом ущерб от преступлений составил $385 млн.
Представитель администрации заявил, что виновные в мошенничестве в интернете будут наказаны по меньшей мере шестью ударами розгами. В то же время наказание может быть, по данным сингапурских средств массовой информации, увеличено до 24 ударов.
Отмечается, что для наказания после медосмотра используются, как правило, гибкие прутья, длина которых составляет от 60 до 120 см, а толщина — от 4 до 13 мм. Прутья изготавливаются из ротанга или бамбука. Уточняется, что к девочкам, женщинам и мужчинам старше 50 лет такое наказание применять не будут.