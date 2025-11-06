Ричмонд
Уиткофф утверждает, что провел уже шесть встреч с Путиным

По словам американского чиновника, некоторые из встреч с Владимиром Путиным длились до пяти часов.

Источник: Аргументы и факты

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф выступил с заявлением, что провел уже шесть длительных встреч с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырех часов», — сказал американский чиновник на бизнес-форуме в Майами.

Кроме того, Уиткофф добавил, что некоторые из встреч с Владимиром Путиным длились до пяти часов.

