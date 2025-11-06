Кравцов предложил в 2026 году провести первый съезд учителей физкультуры

Ранее Путин поставил задачу сделать школьные уроки физкультуры интересными и увлекательными для детей. Он отметил, что важно учитывать мнение самих учителей, которые могут предложить конкретные меры для того, чтобы дети с удовольствием посещали занятия и активно занимались физической культурой.