Кравцов предложил в 2026 году провести первый съезд учителей физкультуры

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов предложил провести в 2026 году первый всероссийский съезд учителей физкультуры. Он также пригласил на него президента России Владимира Путина.

Источник: Life.ru

«Мы предлагаем в первом квартале следующего года совместно с Минспортом провести первый всероссийский съезд учителей физкультуры и приглашаем Вас, Владимир Владимирович, принять в нём участие», — сказал он.

Съезд станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития физкультуры в школах, обмена опытом и повышения квалификации педагогов. Кравцов подчеркнул, что участие президента в мероприятии позволит привлечь внимание к важности спорта и здорового образа жизни среди молодёжи.

Ранее Путин поставил задачу сделать школьные уроки физкультуры интересными и увлекательными для детей. Он отметил, что важно учитывать мнение самих учителей, которые могут предложить конкретные меры для того, чтобы дети с удовольствием посещали занятия и активно занимались физической культурой.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.