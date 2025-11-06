Кравцов предложил в 2026 году провести первый съезд учителей физкультуры

«Мы предлагаем в первом квартале следующего года совместно с Минспортом провести первый всероссийский съезд учителей физкультуры и приглашаем Вас, Владимир Владимирович, принять в нём участие», — сказал он.
Съезд станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития физкультуры в школах, обмена опытом и повышения квалификации педагогов. Кравцов подчеркнул, что участие президента в мероприятии позволит привлечь внимание к важности спорта и здорового образа жизни среди молодёжи.
Ранее Путин поставил задачу сделать школьные уроки физкультуры интересными и увлекательными для детей. Он отметил, что важно учитывать мнение самих учителей, которые могут предложить конкретные меры для того, чтобы дети с удовольствием посещали занятия и активно занимались физической культурой.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.