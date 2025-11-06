Песков раскрыл, почему Путин не провёл отдельную встречу с Федорищевым

«Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары», — сказал Песков «Ведомостям». Поясняя свою мысль, пресс-секретарь добавил, что у лидера уже состоялся контакт с главой региона во время предыдущего визита в субъект.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Самару и встретился с молодыми спортсменами, в том числе с фигуристами и баскетболистами. В программу визита президента также было включено выступление на форуме «Россия — спортивная держава» и визит в физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.