Песков раскрыл, почему Путин не провёл отдельную встречу с Федорищевым

Президент России Владимир Путин не планировал отдельной встречи с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в ходе своего визита в регион. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары», — сказал Песков «Ведомостям». Поясняя свою мысль, пресс-секретарь добавил, что у лидера уже состоялся контакт с главой региона во время предыдущего визита в субъект.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Самару и встретился с молодыми спортсменами, в том числе с фигуристами и баскетболистами. В программу визита президента также было включено выступление на форуме «Россия — спортивная держава» и визит в физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита».

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

