Песков раскрыл, почему Путин не провёл отдельную встречу с Федорищевым

«Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары», — сказал Песков «Ведомостям». Поясняя свою мысль, пресс-секретарь добавил, что у лидера уже состоялся контакт с главой региона во время предыдущего визита в субъект.