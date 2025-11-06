Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании кризиса на Украине

Как сообщал Life.ru, 6 августа Уиткофф посетил Москву с официальным визитом и провёл встречу с Путиным. Итогом стал саммит российского президента и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. После спецпосланник заявил, что президент России стремится к урегулированию конфликта на Украине. По его оценке, Владимир Путин приложил искренние усилия, чтобы вступить в диалог и «определённо сделал это на саммите на Аляске».