Уиткофф заявил о прогрессе в урегулировании кризиса на Украине

Конфликт на Украине сложно разрешить, тем не менее, есть некоторые положительные изменения в процессе урегулирования. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

«Я чувствую, что прогресс достигается, но полагаю, что это сложный конфликт», — сказал Уиткофф на бизнес-форуме в Майами.

Он добавил, что необходимо провести много работы по созданию протоколов безопасности для Украины. Для организации встречи на высшем уровне «должно пройти много обсуждений технических команд».

Как сообщал Life.ru, 6 августа Уиткофф посетил Москву с официальным визитом и провёл встречу с Путиным. Итогом стал саммит российского президента и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. После спецпосланник заявил, что президент России стремится к урегулированию конфликта на Украине. По его оценке, Владимир Путин приложил искренние усилия, чтобы вступить в диалог и «определённо сделал это на саммите на Аляске».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

