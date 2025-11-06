Ричмонд
Путин рассказал, как в детстве поездами ездил на соревнования в общих вагонах, зато бесплатно

Регионы Российской Федерации должны принимать активное участие в финансировании поездок юных спортсменов на соревнования, чтобы не перекладывать это финансовое бремя полностью на родителей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Источник: Life.ru

Президент вспомнил, что в молодости, занимаясь спортом, он путешествовал на соревнования в общих вагонах, но полностью за счёт региона. Путин подчеркнул, что многие семьи сегодня не имеют финансовой возможности оплачивать такие поездки самостоятельно. Он поручил губернаторам взять на себя часть расходов, обеспечив детям бесплатное участие в турнирах с присвоением спортивных разрядов.

«Если бы [родителям] нужно было платить что-то, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта — ни по одному виду, ни по другому. Ну никогда. Не было у родителей возможности деньги заплатить за всё это. Понимаете? А что у нас все семьи обеспеченные, что ли? Особенно многодетные. Попробуй, выдели эти деньги, заплати за билет», — поделился личным опытом глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что почти 94% российских детей регулярно занимаются физической культурой и спортом. Президент подчеркнул, что важна не только статистика, но и влияние физической активности на здоровье, успеваемость и общее развитие детей.

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.