Президент вспомнил, что в молодости, занимаясь спортом, он путешествовал на соревнования в общих вагонах, но полностью за счёт региона. Путин подчеркнул, что многие семьи сегодня не имеют финансовой возможности оплачивать такие поездки самостоятельно. Он поручил губернаторам взять на себя часть расходов, обеспечив детям бесплатное участие в турнирах с присвоением спортивных разрядов.
«Если бы [родителям] нужно было платить что-то, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта — ни по одному виду, ни по другому. Ну никогда. Не было у родителей возможности деньги заплатить за всё это. Понимаете? А что у нас все семьи обеспеченные, что ли? Особенно многодетные. Попробуй, выдели эти деньги, заплати за билет», — поделился личным опытом глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что почти 94% российских детей регулярно занимаются физической культурой и спортом. Президент подчеркнул, что важна не только статистика, но и влияние физической активности на здоровье, успеваемость и общее развитие детей.
Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.