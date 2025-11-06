Умер бывший посол РФ в Пакистане Виктор Якунин

В 1977 году Якунин поступил на дипломатическую службу. С 1977 по 1984 год он был советником-посланником посольства СССР в Индии. В 1984—1988 Якунин работал в Управлении стран Южной Азии МИД СССР, после чего до 1992 года являлся послом СССР, а в 1992—1993 годах — послом России в Пакистане.