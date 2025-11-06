Умер бывший посол РФ в Пакистане Виктор Якунин

Бывший посол России в Пакистане Виктор Якунин скончался в возрасте 94 лет, сообщили в МИД РФ.
В сообщении дипведомства в Telegram говорится, что Якунина не стало 6 ноября.
Виктор Якунин родился 18 января 1931 года в Москве. В 1953 году он окончил Московский институт востоковедения и всю свою жизнь связал с работой на южноазиатском направлении. Большую часть карьеры он отдал Индии.
В 1977 году Якунин поступил на дипломатическую службу. С 1977 по 1984 год он был советником-посланником посольства СССР в Индии. В 1984—1988 Якунин работал в Управлении стран Южной Азии МИД СССР, после чего до 1992 года являлся послом СССР, а в 1992—1993 годах — послом России в Пакистане.
В МИД отметили весомый вклад Якунина в развитие отношений СССР и России с Индией и Пакистаном. Он был награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР и медалью «Ветеран труда».
Напомним, в сентябре скончался чрезвычайный и полномочный посол в отставке Вадим Разумовский.