Песков объяснил, почему Путин не встретился в Самаре с губернатором Федорищевым

Сегодня Владимир Путин вновь прибыл в Самару для участия в форуме «Россия — спортивная держава». Президент начал поездку с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита», где проходят тренировки по фигурному катанию, и пообщался со спортсменами. Также сегодня президент по видеосвязи участвовал в открытии новых спортивных объектов в разных регионах страны. Один из таких комплексов — спортцентр в Алуште, входящий в тренировочный центр сборных команд России «Крымский».