Песков объяснил, почему Путин не встретился в Самаре с губернатором Федорищевым

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему в графике визита Владимира Путина в Самару не предусмотрена встреча с главой региона Вячеславом Федорищевым. Такая встреча уже состоялась недавно, во время прошлого визита президента в Самару, сказал Песков «Ведомостям».

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин посещал Самару 5 сентября после поездок в Китай и Приморье. Тогда он побывал в цехе «ОДК-Кузнецов», где производят газотурбинные и ракетные двигатели, и провел совещание по вопросам двигателестроения. В рамках этого визита Путин также встретился с Федорищевым.

Сегодня Владимир Путин вновь прибыл в Самару для участия в форуме «Россия — спортивная держава». Президент начал поездку с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита», где проходят тренировки по фигурному катанию, и пообщался со спортсменами. Также сегодня президент по видеосвязи участвовал в открытии новых спортивных объектов в разных регионах страны. Один из таких комплексов — спортцентр в Алуште, входящий в тренировочный центр сборных команд России «Крымский».

