Уиткофф рассказал, что провёл с Путиным шесть встреч по четыре часа

Шесть встреч с президентом РФ Владимиром Путиным провёл специальный посланник президента США Стив Уиткофф. Об этом он рассказал на американском бизнес-форуме в Майами, а также отметил, что каждая из них длилась не менее четырёх часов.

«Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырёх часов», — сказал политик.

Уиткофф подчеркнул, что интенсивные переговоры позволяли детально обсуждать важные вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

Ранее сообщалось, что специальный президента России Кирилл Дмитриев, находясь с визитом в США, не подтвердил проведение встречи со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. При этом он анонсировал переговоры с некоторыми членами администрации США, не уточнив их имена, и отметил, что подробности обсуждать пока нельзя.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

