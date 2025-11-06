Уиткофф рассказал, что провёл с Путиным шесть встреч по четыре часа

«Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырёх часов», — сказал политик.
Уиткофф подчеркнул, что интенсивные переговоры позволяли детально обсуждать важные вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Ранее сообщалось, что специальный президента России Кирилл Дмитриев, находясь с визитом в США, не подтвердил проведение встречи со специальным посланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. При этом он анонсировал переговоры с некоторыми членами администрации США, не уточнив их имена, и отметил, что подробности обсуждать пока нельзя.
