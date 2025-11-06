США отложили на год введение ответных пошлин на импорт из Китая

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США по итогам переговоров президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином отложили на год введение повышенных ответных пошлин на товары из Китая. Об этом говорится в заявлении Трампа, размещенном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства, сообщает ТАСС.
Из него следует, что по итогам встречи в Республике Корея лидеры США и КНР «достигли исторической сделки по экономическим и торговым отношениям». «В рамках данного соглашения КНР согласилась среди прочего отложить и фактически отказаться от действующих и предложенных принудительных мер контроля экспорта редкоземельных элементов и других критически важных ископаемых, а также заняться проблемой противодействия американским производителям полупроводников и других крупных компаний, задействованных в цепочках поставок полупроводников», — говорится в документе. Из него также следует, что Китай обязался «приостановить до 31 декабря 2026 действие пошлин на американскую сельскохозяйственную продукцию», а также продлить до 10 ноября 2026 года отсрочку вступления в силу пошлин на импорт из США.
«Соединенные Штаты в свою очередь обязались среди прочего сохранить в силе до 0.01 10 ноября 2026 года по времени восточного побережья США отсрочку введения повышенных ответных пошлин на импорт из КНР», — говорится в заявлении Трампа. Предыдущая отсрочка введения пошлин действовала до 10 ноября текущего года.
30 октября после встречи с Си Цзиньпином Трамп сообщил, что Китай согласился продолжать поставлять в США редкоземельные металлы беспрепятственно. -0-