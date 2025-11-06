МИД: Соглашение между РФ и Литвой о взаимной защите капиталовложений прекращено

«15 октября 2025 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Литовской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений, подписанного в Москве 29 июня 1999 года», — указали в МИД.
Ранее Life.ru сообщал, что в конце октября литовское госучреждение «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы») объявило о прекращении транзитного пропуска для грузов в Калининградскую область. Грузы принадлежат российским компаниям «Лукойл» и «Роснефть». Перевозки остановят после переходного периода, необходимого для завершения действующих соглашений.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.