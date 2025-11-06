Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С матом уволенный чиновник в Самарской области спустя почти месяц ушел с поста

Собрание представителей Кинельского района Самарской области приняло отставку главы района Юрия Жидкова, сообщает «Коммерсант». Решение было принято после инцидента 14 октября, когда губернатор региона Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки нецензурно «уволил» чиновника, не получив от него объяснений по поводу разбитой мемориальной таблички.

Полномочия Юрия Жидкова истекали 29 октября.

Собрание представителей Кинельского района Самарской области приняло отставку главы района Юрия Жидкова, сообщает «Коммерсант». Решение было принято после инцидента 14 октября, когда губернатор региона Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки нецензурно «уволил» чиновника, не получив от него объяснений по поводу разбитой мемориальной таблички.

«Собрание представителей Кинельского района Самарской области приняло отставку районного главы Юрия Жидкова. Полномочия Юрия Жидкова истекали 29 октября», — пишет издание.

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы района был объявлен еще 29 сентября — до конфликта с губернатором. Однако желающих занять пост не нашлось. Был назначен повторный конкурс, прием документов для участия в котором продлится до 16 ноября.

Конфликт произошел после того, как Федорищев обнаружил на земле камень с поврежденной табличкой, на которой значилось: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Глава района не смог дать внятных пояснений губернатору, несколько раз уточнявшему, что за памятный знак находится на земле. Он пообещал сам написать заявление об уходе.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше