С матом уволенный чиновник в Самарской области спустя почти месяц ушел с поста

Конфликт произошел после того, как Федорищев обнаружил на земле камень с поврежденной табличкой, на которой значилось: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Глава района не смог дать внятных пояснений губернатору, несколько раз уточнявшему, что за памятный знак находится на земле. Он пообещал сам написать заявление об уходе.