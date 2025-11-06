Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пресс-конференцию Трампа внезапно прервали: один из участников упал в обморок в Овальном кабинете

В Белом доме прервали пресс-конференцию Трампа из-за упавшего в обморок человека.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-конференция с участием президента США Дональда Трампа прервалась после того, как один из его участников упал в обморок. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

На опубликованных кадрах видно, как во время выступления гендиректора американской фармацевтической компании Eli Lilly, стоявший у него за спиной исполнительный директор датской фармкомпании Майк Дустдар придерживает кого-то из участников, вероятно, пожилого мужчину, который потерял сознание.

В Белом доме на мероприятии с Трампом упал в обморок человек REUTERS.

Предположительно, в обморок упал представитель компании Novo Nordisk Гордон Финдлей.

Американский лидер Дональд Трамп в этот момент сидел в кресле за рабочим столом, а затем поднялся с места, чтобы оценить масштаб происходящего.

Как писал сайт KP.RU, это не первый подобный случай в резиденции американского президента. Так, в июне прошлого года на брифинге в Белом доме, который проводила бывший пресс-секретарь 46-го президента США Карин Жан-Пьер, одной из журналисток стало плохо и она упала в обморок. Мероприятие было ненадолго прервано, но женщина быстро пришла в себя, медики из аппарата Белого дома оказали ей помощь. Предположительно, представительнице СМИ стало плохо из-за жары и духоты — температура воздуха в Вашингтоне поднималась до 34 градусов по Цельсию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше