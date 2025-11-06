Пресс-конференцию Трампа внезапно прервали: один из участников упал в обморок в Овальном кабинете

Как писал сайт KP.RU, это не первый подобный случай в резиденции американского президента. Так, в июне прошлого года на брифинге в Белом доме, который проводила бывший пресс-секретарь 46-го президента США Карин Жан-Пьер, одной из журналисток стало плохо и она упала в обморок. Мероприятие было ненадолго прервано, но женщина быстро пришла в себя, медики из аппарата Белого дома оказали ей помощь. Предположительно, представительнице СМИ стало плохо из-за жары и духоты — температура воздуха в Вашингтоне поднималась до 34 градусов по Цельсию.