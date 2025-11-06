Нецензурно уволенный глава района в Самарской области Жирков ушёл в отставку

29 октября полномочия Жиркова уже истекали. Конкурс на замещение должности был объявлен ещё 29 сентября, но кандидатов тогда не нашлось. В связи с этим был назначен повторный конкурс: приём документов для участия в нём продлится до 16 ноября.
Напомним, что 14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова, при этом видео с применением нецензурной лексики распространили местные паблики. Его жена подтвердила, что он находился в больнице, и отметила, что вся семья рассчитывает на его скорейшее выздоровление. Уточнялось, что после выписки Юрий Жидков готовился уйти в отставку. Атаман Православного союза казаков Андрей Поляков выразил поддержку губернатору Федорищеву, критикуя процедуру его посвящения в казаки как новодел. Также отмечалось, что губернатор обещал сохранять вежливость ещё десять дней после жалоб жителей на проблемы с жильём.
Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.