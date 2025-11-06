Ричмонд
Нецензурно уволенный глава района в Самарской области Жирков ушёл в отставку

В Самарской области собрание представителей Кинельского района приняло отставку районного главы Юрия Жидкова. Он решил уйти после того, как губернатор Вячеслав Федорищев его «нецензурно уволил». Об этом сообщается на сайте района.

Источник: Life.ru

29 октября полномочия Жиркова уже истекали. Конкурс на замещение должности был объявлен ещё 29 сентября, но кандидатов тогда не нашлось. В связи с этим был назначен повторный конкурс: приём документов для участия в нём продлится до 16 ноября.

Напомним, что 14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова, при этом видео с применением нецензурной лексики распространили местные паблики. Его жена подтвердила, что он находился в больнице, и отметила, что вся семья рассчитывает на его скорейшее выздоровление. Уточнялось, что после выписки Юрий Жидков готовился уйти в отставку. Атаман Православного союза казаков Андрей Поляков выразил поддержку губернатору Федорищеву, критикуя процедуру его посвящения в казаки как новодел. Также отмечалось, что губернатор обещал сохранять вежливость ещё десять дней после жалоб жителей на проблемы с жильём.

Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

