Нецензурно уволенный глава района в Самарской области Жирков ушёл в отставку

Напомним, что 14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова, при этом видео с применением нецензурной лексики распространили местные паблики. Его жена подтвердила, что он находился в больнице, и отметила, что вся семья рассчитывает на его скорейшее выздоровление. Уточнялось, что после выписки Юрий Жидков готовился уйти в отставку. Атаман Православного союза казаков Андрей Поляков выразил поддержку губернатору Федорищеву, критикуя процедуру его посвящения в казаки как новодел. Также отмечалось, что губернатор обещал сохранять вежливость ещё десять дней после жалоб жителей на проблемы с жильём.