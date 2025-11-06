Ричмонд
Алиев заявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что армия страны переходит на стандарты Североатлантического альянса (НАТО). Заявление прозвучало во время приема представителей НАТО в Баку, передаёт агентство APA во время приема представителей НАТО в Баку.

Источник: Life.ru

Алиев отметил, что Азербайджан сотрудничает с Турцией для реализации перехода вооружённых сил на эти стандарты. Он также обсудил расширение отношений между Баку и НАТО.

Кроме того, президент подчеркнул, что модернизация армии Азербайджана продолжится. На встрече с Алиевым присутствовали представители НАТО из Турции, Нидерландов, Северной Македонии, Греции, Венгрии, Черногории, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании, США и Франции.

Ранее Азербайджан аннулировал аккредитацию телеканала BBC и закрыл его представительство. Активность канала не соответствовала международным договорам, что привело к ликвидации представительства и лишению сотрудников аккредитации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

