Алиев заявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО

Алиев отметил, что Азербайджан сотрудничает с Турцией для реализации перехода вооружённых сил на эти стандарты. Он также обсудил расширение отношений между Баку и НАТО.
Кроме того, президент подчеркнул, что модернизация армии Азербайджана продолжится. На встрече с Алиевым присутствовали представители НАТО из Турции, Нидерландов, Северной Македонии, Греции, Венгрии, Черногории, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании, США и Франции.
Ранее Азербайджан аннулировал аккредитацию телеканала BBC и закрыл его представительство. Активность канала не соответствовала международным договорам, что привело к ликвидации представительства и лишению сотрудников аккредитации.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.