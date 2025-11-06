Польша запускает масштабную программу военной подготовки населения

«Сейчас, в ноябре и декабре, мы планируем обучить около 20 тыс. человек. К 2026 году мы хотим обучить около 400 тыс. человек», — заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик. Он отметил, что каждый гражданин сможет выбрать интересующий его курс: базовый, первая помощь, выживание и кибербезопасность.