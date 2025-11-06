Польша запускает масштабную программу военной подготовки населения

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша запускает в ноябре масштабную программу военной подготовки. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает телеканал TVP Info.
По его словам, обучение будет проводиться в 130 подразделениях Вооруженных сил Польши и территориальных сил обороны. Программа стартует 22 ноября и продлится пять недель.
«Сейчас, в ноябре и декабре, мы планируем обучить около 20 тыс. человек. К 2026 году мы хотим обучить около 400 тыс. человек», — заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик. Он отметил, что каждый гражданин сможет выбрать интересующий его курс: базовый, первая помощь, выживание и кибербезопасность.
Отмечается, что новая польская общенациональная программа добровольной подготовки в области обороны wGotowosci нацелена в том числе на подготовку общества к реагированию на кризисные ситуации.
Как передает Euronews, согласно опросам, сами поляки все же неоднозначно относятся к участию в защите страны. -0-