Уиткофф заявил, что Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг Украины

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что Дональд Трамп проявляет постоянный интерес к процессу разрешения украинского кризиса.
Выступая на Американском бизнес-форуме, Уиткофф поделился воспоминанием о телефонном разговоре с Трампом, в котором он сообщил о договоренности по сектору Газа.
«Трамп сказал: “Это отлично. Как дела с Россией?” Я думаю, это тот, кого вы хотите в качестве верховного главнокомандующего. Меня это мотивирует тоже», — отметил спецпосланник.
Уиткофф добавил, что Трамп полон решимости «починить все».
Ранее, 3 ноября, Трамп выразил уверенность в том, что сможет добиться окончания украинского конфликта «за пару месяцев». В то же время, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о стремлении Вашингтона к поддержанию взаимоотношений как с Москвой, так и с Киевом, поскольку целью американской стороны является урегулирование кризиса.