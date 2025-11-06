Ричмонд
В Чехии по указанию спикера со здания парламента сняли флаг Украины

Спикер Палаты депутатов Томио Окамуру заявил, что по его требованию с фасада здания был снят украинский флаг.

Источник: Аргументы и факты

С чешского парламента по требованию спикера сняли флаг Украины, передает iDNES.cz.

Отмечается, что указание убрать полотно с фасада парламента дал лидер партии SPD («Свобода и прямая демократия») и спикер Палаты депутатов Томио Окамуру. Он подчеркнул, что это определенный символ, и убрать флаг со здания по его указанию заняло несколько секунд.

Ранее в Эстонии предложили запретить флаг Украины вне протокольных мероприятий.

В октябре в польском городе Перемышлев сорвали украинский флаг с почетного консульства страны.