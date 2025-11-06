Трамп продлил введённые в 1979 году санкции против Ирана ещё на год

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие режима чрезвычайного положения в отношении Ирана, что служит основанием для сохранения односторонних американских санкций. Соответствующее заявление американского лидера было опубликовано в официальном Федеральном реестре. В документе поясняется, что основания для ЧП сохраняются, поскольку отношения между двумя странами так и не пришли к нормализации, а процесс выполнения Алжирских соглашений от 1981 года всё ещё продолжается.