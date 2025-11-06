Ричмонд
Трамп продлил введённые в 1979 году санкции против Ирана ещё на год

Президент США Дональд Трамп продлил на один год действие режима чрезвычайного положения в отношении Ирана, что служит основанием для сохранения односторонних американских санкций. Соответствующее заявление американского лидера было опубликовано в официальном Федеральном реестре. В документе поясняется, что основания для ЧП сохраняются, поскольку отношения между двумя странами так и не пришли к нормализации, а процесс выполнения Алжирских соглашений от 1981 года всё ещё продолжается.

«По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявлённый 14 ноября 1979 года, а также введённые тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны оставаться в силе и после 14 ноября 2025 года», — отмечается в заявлении Трампа.

Президент добавил, что продлевает действие данного режима на один год. Эти исторические соглашения, заключенные после освобождения американских заложников в Тегеране, среди прочего, закрепляли принцип невмешательства во внутренние дела друг друга.

Ранее стало известно, что создание ядерного оружия становится для Ирана необходимым условием защиты от внешнего вмешательства, особенно со стороны США. Как отмечает политолог, наглядной иллюстрацией данного тезиса служат два противоположных сценария: Северная Корея (КНДР), обеспечившая себе безопасность благодаря созданию ядерного щита, и Ливия, которая после сворачивания своей военной ядерной программы столкнулась с иностранной интервенцией. Специалист считает, что для Ирана обладание ядерным оружием, вероятно, не станет катализатором внутренних изменений, однако оно позволит стране полностью блокировать любое внешнее давление.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

