Унесший более 100 жизней на Филиппинах тайфун «Калмаэги» обрушился на Вьетнам

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун «Калмаэги», ставший причиной гибели более 100 человек на Филиппинах, обрушился на Вьетнам, сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что он принес в страну сильный ветер и проливные дожди.
У острова Ли Сон во вьетнамской провинции Куангнгай три рыбака пропали без вести после того, как их лодку унесло сильными волнами. Поисковая операция была начата, но позже приостановлена из-за ухудшения погоды.
Власти Вьетнама заявили, что более 537 тыс. человек были эвакуированы, многие — на лодках, поскольку уровень воды поднялся, а опасность оползней нависла.
Центральные провинции Вьетнама уже пострадали от наводнений, вызванных рекордными дождями. По прогнозам, в некоторых районах выпадет более 60 см осадков.
Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил чрезвычайное положение в стране из-за смертоносного тайфуна «Калмаэги», обрушившегося на центральную часть островного государства. На Филиппинах «Калмаэги» унес жизни по меньшей мере 114 человек, 127 человек числятся пропавшими без вести. Ранения различной степени тяжести получили 82 человека. В общем стихия затронула почти 2 млн человек, около 560 тыс. жителям пришлось эвакуироваться из своих домов. -0-