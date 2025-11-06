Унесший более 100 жизней на Филиппинах тайфун «Калмаэги» обрушился на Вьетнам

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил чрезвычайное положение в стране из-за смертоносного тайфуна «Калмаэги», обрушившегося на центральную часть островного государства. На Филиппинах «Калмаэги» унес жизни по меньшей мере 114 человек, 127 человек числятся пропавшими без вести. Ранения различной степени тяжести получили 82 человека. В общем стихия затронула почти 2 млн человек, около 560 тыс. жителям пришлось эвакуироваться из своих домов. -0-