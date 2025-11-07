Ричмонд
Республиканцы угрожают Трампу лишить его поддержки, сообщает Politico

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Республиканцы готовы порвать отношения с президентом США Дональдом Трампом в том случае, если президент не позволит вести переговоры, которые требуют демократы, по продлению субсидий в рамках программы здравоохранения Obamacare, пишет издание Politico.

Источник: Reuters

«Многие в частном порядке дают понять, что готовы порвать с Трампом, если он не позволит республиканцам вести переговоры о продлении страховых субсидий Obamacare, которые требуют демократы», — пишет издание.

Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что администрация президента США Дональда Трампа и руководство Республиканской партии в конгрессе по-прежнему готовы обсуждать с Демпартией расходы на здравоохранение, но только после того, как будет завершен шатдаун правительства.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

