Новая команда Беспрозванных

Ключевой фигурой стал Валерий Шерин, назначенный первым заместителем губернатора. Ему предстоит решать сложные инфраструктурные задачи: от ликвидации долгостроев до подготовки к 80-летию региона. Шерин принесет в область опыт, полученный в Тульской области, где он успешно курировал вопросы земельных отношений и экологии.