Новая команда Беспрозванных

Губернатор представил новую команду, в которой появились должности первого заместителя и заместителей губернатора.
Ключевой фигурой стал Валерий Шерин, назначенный первым заместителем губернатора. Ему предстоит решать сложные инфраструктурные задачи: от ликвидации долгостроев до подготовки к 80-летию региона. Шерин принесет в область опыт, полученный в Тульской области, где он успешно курировал вопросы земельных отношений и экологии.
Наталья Шимченок сохранит полномочия руководителя аппарата и продолжит курировать программу «Герои 39». Сергей Булычев займется взаимодействием с Законодательным Собранием и реализацией Программы конкретных дел, разработанной совместно с жителями.