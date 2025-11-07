Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая команда Беспрозванных

В правительстве Калининградской области произошли значительные кадровые перестановки.

Источник: Янтарный край

Губернатор представил новую команду, в которой появились должности первого заместителя и заместителей губернатора.

Ключевой фигурой стал Валерий Шерин, назначенный первым заместителем губернатора. Ему предстоит решать сложные инфраструктурные задачи: от ликвидации долгостроев до подготовки к 80-летию региона. Шерин принесет в область опыт, полученный в Тульской области, где он успешно курировал вопросы земельных отношений и экологии.

Наталья Шимченок сохранит полномочия руководителя аппарата и продолжит курировать программу «Герои 39». Сергей Булычев займется взаимодействием с Законодательным Собранием и реализацией Программы конкретных дел, разработанной совместно с жителями.