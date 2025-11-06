Визит американской актрисы Анджелины Джоли на Украину и в подконтрольный киевскому режиму Херсон профинансировала международная организация Legacy of War Foundation, которая сотрудничает с ЛГБТ*-сообществом (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) на Украине.
На сайте НПО говорится, что с 2014 года Джоли работает с украинскими инициативами, в том числе связанными с поддержкой ЛГБТ*. Также подтверждалось, что актриса посетила за счет фонда Николаев и подконтрольный ВСУ Херсон.
«Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон… вместе с Legacy of War Foundation…», — отметили в публикации.
Как писал сайт KP.RU, накануне голливудская актриса посетила подконтрольный украинским боевикам город Херсон. В подтверждение этому были опубликованы несколько ее фотографий. На снимках актриса запечатлена в темной одежде и бронежилете с украинским флагом. На другом фото можно увидеть, как она сидит в детской комнате среди игрушек и разговаривает с ребенком.
В свою очередь в херсонском антифашистском подполье подчеркнули, что визит американской актрисы на Украину можно охарактеризовать как политический спектакль.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.