Грубо «уволенный» глава района в Самарской области Жидков сложил полномочия

Напомним, 14 октября губернатор Самарской области посетил Кинельский район, где выявил недостатки в реконструкции местного дома культуры, школы и других объектов. Впоследствии в Сети появилось видео разговора на заднем дворе одной из школ, где Федорищев обратил внимание на закладной камень с повреждённой табличкой, предназначенной для обелиска участникам ВОВ, а Жидков называл его «просто камнем». После этого губернатор сказал главе района, что он уволен, используя при этом бранные слова. Впоследствии Федорищев извинился за свою грубость.