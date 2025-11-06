Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грубо «уволенный» глава района в Самарской области Жидков сложил полномочия

Чиновник ушел в отставку с 5 ноября 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого в грубой форме отчитал губернатор региона Вячеслав Федорищев, ушел в отставку по собственному желанию, сообщается на сайте муниципального образования.

«Собрание представителей муниципального района Кинельский решило принять отставку по собственному желанию главы муниципального района Кинельский Самарской области Жидкова Юрия Николаевича», — говорится в сообщении.

Согласно решению, отставка Жидкова действует с 5 ноября 2025 года.

Отметим, полномочия главы района истекали 29 октября.

Ранее Жидков сообщил, что находится в больнице. Он также сказал, что после выздоровления он намерен написать заявление об увольнении. СМИ сообщили, что Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом.

Напомним, 14 октября губернатор Самарской области посетил Кинельский район, где выявил недостатки в реконструкции местного дома культуры, школы и других объектов. Впоследствии в Сети появилось видео разговора на заднем дворе одной из школ, где Федорищев обратил внимание на закладной камень с повреждённой табличкой, предназначенной для обелиска участникам ВОВ, а Жидков называл его «просто камнем». После этого губернатор сказал главе района, что он уволен, используя при этом бранные слова. Впоследствии Федорищев извинился за свою грубость.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше