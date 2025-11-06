Грубо «уволенный» глава района в Самарской области Жидков сложил полномочия

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого в грубой форме отчитал губернатор региона Вячеслав Федорищев, ушел в отставку по собственному желанию, сообщается на сайте муниципального образования.
«Собрание представителей муниципального района Кинельский решило принять отставку по собственному желанию главы муниципального района Кинельский Самарской области Жидкова Юрия Николаевича», — говорится в сообщении.
Согласно решению, отставка Жидкова действует с 5 ноября 2025 года.
Отметим, полномочия главы района истекали 29 октября.
Ранее Жидков сообщил, что находится в больнице. Он также сказал, что после выздоровления он намерен написать заявление об увольнении. СМИ сообщили, что Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом.
Напомним, 14 октября губернатор Самарской области посетил Кинельский район, где выявил недостатки в реконструкции местного дома культуры, школы и других объектов. Впоследствии в Сети появилось видео разговора на заднем дворе одной из школ, где Федорищев обратил внимание на закладной камень с повреждённой табличкой, предназначенной для обелиска участникам ВОВ, а Жидков называл его «просто камнем». После этого губернатор сказал главе района, что он уволен, используя при этом бранные слова. Впоследствии Федорищев извинился за свою грубость.